Gastón Granados y Javier Alonso inauguraron una nueva base operativa de seguridad Foto: Captura

En el marco del plan de tolerancia cero al delito, se llevó a cabo la inauguración de una nueva base operativa en la localidad de Tristán Suárez. El acto contó con la presencia del Intendente de Ezeiza, Gastón Granados y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

La nueva sede del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), sección Ezeiza, representa un avance estratégico en la lucha contra el delito. Con esta incorporación, el GAD suma territorialidad a las fuerzas especiales que operan en el distrito, permitiendo una mayor capacidad de respuesta, mejor despliegue y un trabajo articulado de mayor impacto.

Nueva base operativa de seguridad en Ezeiza.

La nueva sede se encuentra ubicada en Av. Néstor Kirchner 463 (entre Roca y Matienzo), Tristán Suárez, y tiene como finalidad incrementar la cobertura de seguridad y optimizar la intervención de grupos tácticos en la zona, fortaleciendo el patrullaje preventivo y asistencia inmediata en operativos de alta complejidad.

“Entendemos la importancia de brindarle tranquilidad a nuestra gente, por eso vamos a invertir lo que tengamos que invertir para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas” destacó el Jefe Comunal durante el acto.

A su turno, el ministro de Seguridad valoró la decisión política del Gobernador Axel Kicillof de continuar destinando recursos a los municipios para combatir el delito y ponderó el rol de los intendentes en el trabajo diario, barrio por barrio.