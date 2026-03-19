Gastón Granados lanzó la Policía Municipal Ezeiza Alfa. Foto: Captura

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, encabezó la ceremonia de presentación de la primera camada de aspirantes a la nueva Policía Municipal del distrito, un hecho histórico en materia de seguridad para el Municipio y toda la provincia.

El acto se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), donde se realizó la presentación oficial de la Diplomatura Universitaria en Operador de Seguridad Municipal.

Durante el encuentro, Granados valoró la creación de la nueva fuerza municipal y destacó que forma parte de una planificación estratégica en materia de seguridad. Además, aseguró que se constituirá como una policía cercana a los vecinos, con un enfoque preventivo y comprometido con la protección de la ciudadanía.

Gastón Granados lanzó la Policía Municipal Ezeiza Alfa.

“Queremos una fuerza con criterios profesionales, responsable y comprometida, que tenga la capacidad de actuar rápidamente para prevenir el delito y cuidar la tranquilidad con la que vivimos”, afirmó Granados, que estuvo acompañado del rector de la UPE, Daniel Galli; el vicerrector del Instituto Universitario Juan Vucetich, Gonzalo García; el secretario de Seguridad de Ezeiza, Hugo Matzkin; y la fiscal de la UFI N.º 1 de Ezeiza, Florencia Belloc.

La Diplomatura Universitaria en Operador de Seguridad Municipal tendrá una duración de un año y estará compuesta por dos instancias formativas. Por un lado, una instancia teórica, desarrollada por la Universidad Provincial de Ezeiza bajo formato académico de diplomatura; y por otro, una instancia práctica vinculada a un programa intensivo de entrenamiento operativo, orientado a la capacitación y profesionalización progresiva del futuro cuerpo preventivo municipal.

La instancia práctica contará con la participación de profesionales del Instituto Universitario Juan Vucetich, de la Escuela de Policía Local y de distintas áreas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas el Centro de Altos Estudios de Especialidades Policiales (CAEEP).

En tanto, la formación teórica convocará a jueces y fiscales del Departamento Judicial de Ezeiza junto con docentes universitarios, consolidando un espacio de formación integral orientado a fortalecer las capacidades profesionales de quienes integrarán el futuro cuerpo municipal.

De este modo, la diplomatura se presenta como una propuesta formativa que articula la política pública local, el ámbito académico, el sistema judicial y el trabajo operativo de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de avanzar en la profesionalización y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad pública en Ezeiza.