“La salud de las infancias no se negocia”: trabajadores del Garrahan llevarán adelante dos nuevos paros

Técnicos y profesionales del hospital ratificaron que las medidas de lucha por salarios continuarán esta semana.

Hospital Garrahan. Foto: NA.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan decidió que los próximos jueves (21 y 28) llevarán adelante dos paros.

El gremio sostuvo que “la salud de las infancias no se negocia” y que, luego de tantos meses de lucha, el Garrahan se convirtió en “una causa nacional”.

El primer paro será el 21 de agosto, día en que el Senado Nacional trate la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que impacta directamente con el Garrahan, y que ya cuenta con media sanción obtenida en la Cámara de Diputados con más de dos tercios de los votos.

Hospital Garrahan. Foto: NA/Daniel Vides

“De acuerdo con contactos mantenidos con varios senadores, se estima que la votación podría realizarse el próximo jueves. Mientras tanto, la situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave”, explicó Norma Lezana, secretaria general de APyT.

Por otra parte, la jornada que tienen pensada para el 28 de agosto, tendrá una articulación con otras entidades públicas como la comunidad universitaria, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), EL Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), entre otras.

“El apoyo social crece día a día, con adhesiones de organizaciones sindicales, políticas y sociales de todo el país. En ese marco, se realizó un encuentro federal de familias, cuyos testimonios ratifican el respaldo a la defensa del hospital y exigen al Gobierno que garantice su funcionamiento, ya que para la mayoría de los niños y niñas atendidos en el Garrahan no existe otra opción”, concluyó Lezana.