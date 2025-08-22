Verónica Magario: “La plata no alcanza para nada y todos los sectores empezamos a sentir que en algo nos hemos ajustado”

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires visitó los estudios de Canal 26 y se refirió a la situación actual de los bonaerenses y a la importancia de ir a votar el próximo 7 de septiembre.

Verónica Magario en Canal 26. Foto: Canal 26

“Estamos preocupados porque esta elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires no termina de tomar forma, la gente no termina de enterarse”, comenzó diciendo Magario.

“Esta elección bonaerense es una elección para parar a Milei. Escuché al Presidente de la Nación decir que la economía va bien y yo me pregunto: ¿Qué economía va bien? El sueldo no alcanza, los precios siguen subiendo”, continuó.

En referencia a la situación de los jubilados, expresó: “Están eligiendo entre comprar medicamentos o comer, y esto no puede ser así. Deben tener una jubilación digna después de haber trabajado toda su vida. Una jubilación que les permita comprarse el medicamento, que les permita comer y que les permita salir a pasear con sus nietos”.

“Milei abrió las importaciones, fue sobre una macroeconomía que destruye la industria y la producción, planchó los salarios, planchó el dólar y planchó el consumo. Esa rueda hace que todo esté parado, que la plata no alcance para nada y que todos los sectores empecemos a sentir que en algo nos hemos ajustado”, comentó la vicegobernadora bonaerense.

