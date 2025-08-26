En medio del escándalo de los audios, Guillermo Francos brinda su informe de gestión en Diputados

El jefe de Gabinete se presenta en el Congreso en un momento complejo del Gobierno. Fentanilo, audios de Spagnuolo y la cercanía a las elecciones, los temas destacados.

Informe de gestión de Guillermo Francos en Diputados. Foto: NA.

Guillermo Francos se presenta este miércoles en la Cámara de Diputados para su habitual informe de gestión, en medio de escándalos afectan al Gobierno como las denuncias de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

La exposición del jefe de Gabinete será a partir del mediodía y hay gran expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.

La crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.

Por su parte, en los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal de Javier Milei, se ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, que apuntan directamente a Karina Milei.