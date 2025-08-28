El Gobierno alcanzó un acuerdo con los controladores aéreos y se levantó el paro del próximo sábado

Lo confirmó el Ministerio de Capital Humano. Primeramente se había levantado la medida de fuerza del jueves y ahora quedó todo sin efecto.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

El Gobierno y los controladores aéreos alcanzaron un principio de acuerdo en la negociación salarial, con lo que quedó sin efecto el cronograma de medidas de fuerza que había dispuesto el gremio.

Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano, que indicó a través de la Secretaría de Trabajo que se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

“Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, consignó el Gobierno.

Y agregó que “el Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.

El gremio había suspendido la medida de fuerza prevista para este jueves, que formaba parte del cronograma establecido por reclamos salariales, luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a la organización a la reunión de conciliación con EANA.

Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes, continuaron el domingo y este martes, cuando hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas con un costo para la compañía de entre 1.5 y 2 millones de dólares.