Aeroparque - Paro

Se acercan nuevos problemas para volar en Argentina. En las últimas horas se confirmó un paro por parte de los controladores aéreos, por lo que puede que se produzcan cancelaciones y demoras en vuelos ya pactados.

Cuándo es el paro de controladores aéreos

La información indica que el jueves 26 de febrero se llevará adelante esta medida, a modo de protesta por el vencimiento de la conciliación obligatoria. El mismo comenzaría a la medianoche, según indicaron en un comunicado.

Empleados de Intercargo anunciaron un nuevo paro en Aeroparque Jorge Newbery. Foto: Télam.

La conciliación se había dictado semanas atrás, aunque no se avanzó con ningún acuerdo en las negociaciones con las autoridades de Empresa Argentina de Navegación Aérea (AENA), según denuncian desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

“Habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos 20 días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria, EANA continúa sin brindar una respuesta integral al conflicto que venimos atravesando”, relataron, acerca del motivo de la medida de fuerza.

Justamente, desde ATEPSA también explicaron que se presentará un cronograma detallado acerca de las franjas horarios afectadas, aunque no se conocieron los detalles.

Controladores aéreos de la ATEPSA. Foto: NA.

Además, denunciaron a la empresa estatal por no haber presentado “una respuesta integral al conflicto” durante el período de negociación.

Cabe recordar que no se adhirieron al paro general convocado por la CGT del jueves 19 de febrero producto de que la medida de fuerza se confirmó antes del tiempo permitido para notificar el cronograma.

Al ser un servicio público esencial, brindaron servicio, aunque por el paro de los gremios aeronáuticos prácticamente no hubo vuelos durante la jornada.

