Audios de Karina Milei: la transcripción completa de un mensaje que sacudió a la Casa Rosada

La filtración generó una reunión de urgencia en Balcarce 50. Tensión e incertidumbre porque sería “la puntita” de más material por venir.

Karina Milei. Foto: NA

En medio de los escándalos por los presuntos pagos de coimas que sacuden al Gobierno, se filtró un audio de Karina Milei, en el que se la escucha pedir por la unidad en la interna de La Libertad Avanza.

La gravedad del hecho tiene que ver con que una funcionaria de peso en el Ejecutivo fue grabada en un ámbito privado y en la advertencia de que existiría más material comprometedor.

Audios filtrados de Karina Milei. Video: NA - Gentileza Carnaval Stream

La filtración, dada a conocer por la señal Carnaval Stream, corresponde a un audio de 8 segundos en el que la hermana del Presidente expresa su preocupación por las disputas internas del oficialismo. En el mensaje se la oye decir: “No podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.

La transcripción revelada por la misma fuente incluye otro fragmento del presunto diálogo: “Entonces, ni siquiera, en verdad acá no estoy sola 24 horas, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las 6 de la noche”.

Audios filtrados de Karina Milei. Video: NA - Gentileza Carnaval Stream

Quienes difundieron el material lo presentaron como “la ‘puntita’ de lo que se viene”, sugiriendo que se trata solo de un adelanto y que podrían aparecer nuevas grabaciones en los próximos días.

El mecanismo es similar al utilizado en el caso de Diego Spagnuolo, cuyos audios sobre presuntas coimas se fueron revelando de forma incremental.