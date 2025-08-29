Adorni, sobre los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes”

Además, el legislador porteño electo hizo hincapié en que la circulación estos audios “a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires” confirma que “es una operación orquestada”.

Karina Milei y Manuel Adorni Foto: REUTERS

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió hoy a los recientes audios que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sostuvo que “si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Además, el legislador porteño electo hizo hincapié en que la circulación estos audios “a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires” confirma que “es una operación orquestada” para “desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Javier Milei y Karina Milei en Lomas de Zamora. Foto: NA

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió Adorni en su cuenta de X.

En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:



- Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada



- La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025

Y agregó: que “la difusión de estos audios, a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), comenzaron a circular en las últimas horas nuevos audios pero no del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo sino atribuidos a Karina Milei.

“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se le escucha decir en un audio muy breve, de sólo ocho segundo de extensión, y añadir: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.