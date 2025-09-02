Javier Milei apuntó contra el periodismo tras la filtración de los audios de Karina: “No están por encima de la ley”

El presidente denunció una “red de espionaje ilegal” que opera contra el Gobierno. “Se creen impunes y no lo son”, afirmó.

Javier Milei y Karina Milei. Foto: REUTERS.

Javier Milei se expresó por primera vez tras la difusión de audios atribuidos a su hermana Karina y apuntó contra “un grupo de periodistas”.

Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclarara el contenido de un nuevo audio que lo involucraría, el mandatario expresó: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

“Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, aseveró.

El posteo al que se sumó el presidente

En su breve mensaje a través de su cuenta de X, el mandatario citó el descargo del presidente de la Cámara de Diputados, quien apuntó contra la oposición por la aparición de un audio, y aseguró que la presunta grabación “ilegal” y su difusión constituyen “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, sentenció el funcionario.

Asimismo, planteó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

Martín Menem. Foto: NA.

Por su parte, Menem aseveró que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.

Por úiltimo, aclaró que las reuniones con la funcionaria del Ejecutivo se realizan con periodicidad para “coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.