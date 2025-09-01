Audios de Karina Milei: el Gobierno denunció ante la Justicia una “operación de inteligencia ilegal”

Lo informó Manuel Adorni. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, apuntó.

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei. Foto: Juan Foglia/NA.

Tras la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal”, que tendría como fin “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales, donde indicó que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, cerró Adorni en su mensaje.

Qué dicen los audios de Karina Milei

La filtración, dada a conocer por la señal Carnaval Stream, corresponde a un audio de 8 segundos en el que la hermana del Presidente expresa su preocupación por las disputas internas del oficialismo. En el mensaje se la oye decir: “No podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.

La transcripción revelada por la misma fuente incluye otro fragmento del presunto diálogo: “Entonces, ni siquiera, en verdad acá no estoy sola 24 horas, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las 6 de la noche”.

Audios filtrados de Karina Milei. Video: NA - Gentileza Carnaval Stream

Quienes difundieron el material lo presentaron como “la ‘puntita’ de lo que se viene”, sugiriendo que se trata solo de un adelanto y que podrían aparecer nuevas grabaciones en los próximos días.

El mecanismo es similar al utilizado en el caso de Diego Spagnuolo, cuyos audios sobre presuntas coimas se fueron revelando de forma incremental.