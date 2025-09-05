Elecciones Buenos Aires 2025: dónde votarán los principales candidatos de cada sección el domingo 7 de septiembre
Las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de septiembre. En plena veda electoral, ya se conocen los lugares en los que los principales candidatos de cada sección ejercerán su derecho cívico.
Esta vez, los bonaerenses habilitados para votar estarán a cargo de la elección de 46 diputados y 23 senadores, que se votarán en base a la sección que pertenezcan. Además, se votarán cargos municipales como concejales y consejeros escolares.
Estas elecciones fueron desdobladas, por lo que los comicios nacionales se realizarán el domingo 26 de octubre.
Cabe recordar que la primera, cuarta, quinta y séptima sección estará a cargo de elegir senadores, mientras que la segunda, tercera, sexta y octavo hará lo propio con los diputados.
Elecciones Legislativas 2025: dónde votan los principales candidatos en Buenos Aires
Primera Sección Electoral
- Gabriel Katopodis de Fuerza Patria: Instituto Politécnico San Martín, S. Belgrano 3720, General San Martín.
- Julio Zamora de Somos Buenos Aires: Colegio San Isidro, Italia 4046, Tigre.
- Diego Valenzuela de Frente LLA: Colegio San Carlos Borromeo, Manuel Estrada 745, Tres de Febrero.
Segunda Sección Electoral
- Diego Nanni de Fuerza Patria: Escuela EP N°20/ES N°3, Los Cardales 1349, Exaltación de la Cruz.
- Natalia Blanco de Frente LLA: Escuela EP N°21, San Lorenzo 195, Zárate.
- Manuel Passaglia de Hechos: Instituto Fray Luis Beltrán, Moreno 401, San Nicolás.
Tercera Sección Electoral
- Verónica Magario de Fuerza Patria: Instituto Educacional Alambuerte, Gral. Campos 3052, La Matanza.
- Pablo Domenichini de Somos Buenos Aires: Escuela ES N.°12/ES N.°14, calle Nuestras Malvinas 850, Esteban Echeverría.
- Maximiliano Bondarenko de Frente LLA: Escuela EP N°74, Flores Héctor y Yaperta Ramón, Lomas de Zamora.
Cuarta Sección Electoral
- Diego Videla de Fuerza Patria: Escuela ES N°5, Funes Dean 680, Pehuajó.
- Pablo Petrecca de Somos Buenos Aires: Escuela EP N°19, Avenida 502, Junín.
- Gonzalo Cabezas de Frente LLA: Escuela EST N°1, Italia y Av. Rivadavia, Capitán Sarmiento.
Quinta Sección Electoral
- Fernanda Raverta de Fuerza Patria: Jardín de Infantes N°905, San Luis 1451, Mar del Plata.
- Roberto Suescun de Somos Buenos Aires: Centro Educativo Complementario N°801, Las Heras 543, Rauch.
- Guillermo Montenegro de Frente LLA: Instituto Stella Maris Adoratrices, Falucho y Vivanco, Mar del Plata.
Sexta Sección Electoral
- Alejandro Dichiara de Fuerza Patria: Escuela EP N°1, Av. Mendoza 323, Monte Hermoso.
- Andrés De Leo de Somos Buenos Aires: Escuela ESV N°24, Paso Juan José 1445, Bahía Blanca.
- Oscar Liberman de Frente LLA: Escuela Superior de Comercio, 11 de Abril 445, Bahía Blanca.
Séptima Sección Electoral
- María Inés Laurini de Fuerza Patria: Colegio San Cayetano, Rivadavia 724, Azul.
- Fernando Martini de Somos Buenos Aires: Jardín de Infantes 902, Lamadrid 1454.
- Alejandro Speroni de Frente LLA: Escuela ES N°1, Av. San Martín 97, Tapalqué.
Octava Sección Electoral
- Ariel Archanco de Fuerza Patria: Escuela Mater Dei EPJES, Calle 61 N°1635, La Plata.
- Pablo Nicoletti de Somos Buenos Aires: Colegio Sagrada Familia, Calle 15 N°961, La Plata.
- Juan Esteban Osaba de Frente LLA: Escuela EP N°18, Calle 16 entre 500 y 501, La Plata.