Se redefine el mapa de la Legislatura bonaerense: este domingo, se eligen 46 diputados y 23 senadores en la Provincia

En una elección clave para el Gobierno y para la Provincia, los bonaerenses van a las urnas para definir cargos por los próximos cuatro años. Conocé todos los detalles en la nota.

Legislatura bonaerense. Foto: NA

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses van a las urnas para las elecciones legislativas, donde elegirán 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura.

Se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires realiza sus comicios en forma separada del calendario nacional del 26 de octubre.

Elecciones. Foto: NA

Para las elecciones del domingo están habilitados 14,3 millones de bonaerenses para elegir 46 diputados en cuatro secciones electorales y 23 senadores en las otras cuatro secciones.

¿Qué se vota?

Se elegirán 18 diputados en la Tercera Sección electoral; 11 bancas en la Segunda Sección, ubicada en el norte del interior de la provincia; 11 diputados en la Sexta, en el sudoeste de la provincia y 6 en la Octava, que corresponde a La Plata.

Legislatura bonaerense. Foto: NA

En tanto, los senadores se elegirán en las siguientes secciones: 8 en la Primera, ubicada en el norte del conurbano; 7 en la Cuarta Sección, en el noroeste bonaerense; 5 en la Quinta Sección, que abarca la Costa Atlántica, y 3 en la Séptima, en la zona centro del interior.

Renovación de la Legislatura

El peronismo tendrá un fuerte desafío porque pondrá en juego 19 de sus 37 bancas en la Cámara de Diputados y 10 de las 21 en el Senado.

Legislatura bonaerense

La alianza entre LLA y el PRO pondrá en juego 13 de sus 26 bancas en diputados, aunque la mayoría corresponde al macrismo, y cinco de sus 13 escaños en el Senado.

Los principales candidatos

En la Tercera Sección electoral, los principales candidatos de Fuerza Patria son Verónica Magario; los dirigentes de la Cámpora, Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; Ayelen Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone y José Galvan.

Verónica Magario, Gabriel Katopodis y Axel Kicillof Foto: (NA) Agencia Noticias Argentinas

Los primeros candidatos del interior de la provincia son Diego Nanni (Segunda Sección), Alejandro Dichiara (6Sexta Sección) y Ariel Archanco, de la Octava.

Los principales candidatos correspondientes a la Alianza de la Libertad Avanza con el Pro en el conurbano son Maximiliano Bondarenko; Maria Stololano del PRO; Luis Ontiveros, Florencia Retamoso y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

Javier Milei en La Matanza Foto: La Libertad Avanza

En el interior de la provincia, por la alianza de derecha compiten por la Segunda Sección Natalia Blanco; por la Sexta Oscar Liberman y por La Plata Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

En tanto, un sector de la UCR va con el Frente Somos y allí se postulan por la Tercera Sección Electoral Pablo Domenichini; por la Sexta, Andrés De Leo y por la Octava, Pablo Nicoletti.

Malena Galmarini y Gabriel Katopodis

Para el Senado, los principales candidatos de la Primera Sección Electoral son Gabriel Katapodis, Malena Galmarini, Mario Ishii y Mónica Macha.

En el interior de la provincia postulan a la camporista Fernanda Raverta, por la Costa Atlantica (Quinta sección); Diego Videla (Cuarta) y María Luis Laurini.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero

En tanto, la alianza del oficialismo a nivel nacional tiene a Diego Valenzuela, María luz Bambaci, Luciano Olivera y Marisa Pirillo, por la Primera.

Mientras por la cuarta se postulan Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Matías Ranzini; por la Quinta, Guillermo Montenegro y Cecilia Martínez.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón. Foto: NA/José Scalzo.

En tanto, la agrupación Somos, integrada por peronistas, ex macristas y radicales, entre otras agrupaciones, postula a los intendentes de Tigre, Julio Zamora, y de Junín, Pablo Petrecca.