Se cayó el sitio oficial del padrón bonaerense: quiénes votan en el mismo lugar que en 2023

Padrón electoral Foto: NA

El sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense (juntaelectoral.gba.gov.ar) se encuentra caído y fuera de servicio desde las primeras horas de este domingo. El colapso del sistema genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación este domingo.

El problema es crítico, ya que para estos comicios la Justicia modificó las escuelas de votación mediante Inteligencia Artificial (IA) en casi toda la Provincia, buscando acercar a los electores a sus domicilios. El cambio de escuela afecta a todos los municipios, con una sola excepción, lo que complica a quienes no chequearon su mesa con anticipación.

Quiénes pueden votar en la misma escuela de 2023

La única excepción a la reorganización del padrón por IA es el partido de La Matanza.

Los electores de ese distrito (el más poblado de la provincia) son los únicos que pueden concurrir al mismo establecimiento de votación que utilizaron en 2023.

Todos los demás votantes de la provincia (incluidos los de Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tres de Febrero, Vicente López, La Plata, etc.) tienen asignada una nueva escuela y deben verificarla antes de concurrir.