Axel Kicillof, tras el triunfo de Fuerza Patria en la Provincia: “Es una elección histórica y una victoria aplastante”

El gobernador de la Provincia celebró el triunfo en el búnker de La Plata. “Gracias Sergio y Cristina”, destacó Kicillof, en referencia a Massa y Fernández de Kirchner, dos factores fundamentales en la unidad del peronismo.

Axel Kicillof. Foto: NA

Axel Kicillof consideró que la elección legislativa provincial en la que triunfó el peronismo fue “histórica” y dispuso una “victoria aplastante”.

Así se manifestó el gobernado de la Provinca al brindar un discurso desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Además, destacó su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó además que los comicios fueron “transparetes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”.

Axel Kicillof. Foto: NA

También destacó la figura de Cristina Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker.

Además, resaltó tras la victoria electoral del peronismo que “con ese veredicto, nos comprometimos y cumplimos”.

“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó.

Axel Kicillof. Foto: NA

En otro tramo del discurso, Kicillof le adivirtió al Gobierno nacional que deberá “rectificar el rumbo”.

“No se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos”, sostuvo el gobernador y enumeró los ataques a los “discapacitados, las universidades, la ciencia y la cultura”, entre otros.

En la última parte de su discurso, le pidió al presidente Javier Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al advertir que conduce el distrito donde “vive el 40 por ciento” de la población del país.

“Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.

Por último, afirmó que con el triunfo del peronismo “queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy” empezaron “a recorrerlo”.

Al hablar desde el búnker en La Plata, el mandatario provincial pidió “democracia, paz y peronismo”.