Javier Milei inicia su agenda con el primer encuentro de la “mesa política nacional” anunciada tras la caída en las elecciones

El presidente de la Nación encabezará el primer encuentro del que participarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei avanza con su “mesa política nacional”, tras el anuncio hecho este lunes por Manuel Adorni, su vocero. Este martes, se dará el primer encuentro de este grupo de funcionarios, mientras Guillermo Francos, jefe de Gabinete, trabaja en la convocatoria de una “mesa de diálogo federal con los gobernadores” para mejorar las relaciones.

La primera reunión de estos funcionarios se dará este martes desde las 9:30. Se trata de los integrantes de la “mesa de los lunes”, que en los últimos meses perdió frecuencia y ahora avanza en una nueva etapa.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

Estos movimientos resultan una respuesta directa a la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el pasado domingo cayeron por 13 puntos de diferencia ante Fuerza Patria. Además, planean llegar a las elecciones legislativas nacionales de octubre en mejor forma, ya que intentarán conseguir más representantes para el Congreso de la Nación.

Uno de los principales cambios es que Javier Milei se pondrá al frente de la estrategia política de su espacio, en parte para descomprimir tensiones.

Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y Manuel Adorni, informó el propio vocero presidencial en su cuenta de X.

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.



El Presidente de la Nación también instruyó al… — Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025

En el anuncio realizado este lunes, también se habló de la convocatoria de una “mesa de diálogo federal con los gobernadores”. Horas antes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acusó al Gobierno de “cagarlos con las obras” y exigió “lealtad de ida y vuelta”.

La relación del Ejecutivo nacional a LLA, venía muy desgastada en el último tiempo y los mandatarios provinciales reaccionaron alterando los planes del oficialismo a través de los diputados y senadores que les responden, y que hicieron avanzar proyectos de ley que generaban malestar en las filas libertarias.

Guillermo Francos y Javier Milei. Foto: NA

Algunos de ellos también decidieron conformar un espacio político para competir en las elecciones de octubre llamado Provincias Unidas, lo cual también pone piedras en el camino del Gobierno.