Guillermo Francos se comunicó con Axel Kicillof para felicitarlo por el triunfo en las elecciones bonaerenses

Lo confirmó el gobernador de la Provincia. Se trata del primer acercamiento de la Nación tras los comicios.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei. Foto: Prensa Presidencia.

Tras el triunfo en las elecciones, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos.

“Ayer le hice varios pedidos a Milei. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada”, lamentó.

Axel Kicillof. Foto: NA

Si bien señaló que no recibió un llamado del presidente para felicitarlo por el resultado electoral, el gobernador confirmó que sí lo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei, pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”, contó en diálogo con Radio con Vos.

“Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas, pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”, señaló en referencia a un posible mensaje de Milei.

En ese sentido, Kicillof le reclamó al mandatario que se ponga “a disposición de una conversación” en función de “ver cómo hacemos para que no se pierdan más puestos de trabajo”.

“Es importante porque están en juego tantas cosas tan importantes, no es joda”, acotó.

Por otra parte, evitó dar pistas acerca de si buscará ser candidato presidencial dentro de dos años: “Falta mucho para el 2027, ahora tenemos octubre. Gobernar es una tarea muy difícil con Milei de presidente, aseguró.

Axel Kicillof en el búnker de Fuerza Patria. Foto: NA

Kicillof señaló que pese al triunfo peronista en las elecciones “ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo”.

“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó.