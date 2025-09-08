Tras la derrota electoral bonaerense, Javier Milei se reunió con sus ministros durante dos horas en la Casa Rosada

El presidente mantuvo la primera de las dos reuniones de Gabinete previstas para este lunes con la idea de conversar con la totalidad de su equipo tras el duro revés electoral de ayer.

Javier Milei. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

A las 8.55 de este lunes, el presidente Javier Milei llegó a Casa Rosada y desfiló camino a su despacho donde mantuvo un encuentro con la primera tanda de funcionarios que se dieron cita desde las 9.30 en el Salón Eva Perón.

Pese a la ausencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el domingo en el bunker libertario ubicado en la localidad platense de Gonnet, esta mañana ocupó su lugar en la mesa ovalada del salón en una nueva edición del intercambio.

También estuvieron los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, también presenciaron la reunión.

Además, asistieron las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Se espera para la edición vespertina la presencia de Patricia Bullrich (Seguridad), quien participa por estas horas de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y Luis “Toto” Caputo (Economía).

Se trata de un lunes convulsionado para La Libertad Avanza que deberá revisar en detalle los resultados electorales de cada sección de la provincia y rediscutir la estrategia camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Fue el propio Milei el que anticipó una “profunda autocrítica” y un cambio en el accionar que permita “no repetir los mismos errores”.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, planteó desde el escenario ubicado en el salón principal del salón platense Vonharv, durante su breve discurso que duró poco más de seis minutos.