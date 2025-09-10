Andrés Watson arrasó en las urnas y se consagró como el intendente más votado de la historia en Florencio Varela

Tras conocer los datos parciales, el flamante ganador remarcó “una victoria por más de 32 puntos de diferencia” respecto al segundo espacio político en el distrito.

Andrés Watson se impuso en Florencio Varela Foto: Prensa

Con más del 90% de las mesas escrutadas en el partido, la lista de Fuerza Patria encabezada por Andrés Watson triunfó en las elecciones legislativas bonaerenses con más del 56,10%.

Tras conocer los datos parciales, el flamante ganador remarcó “una victoria por más de 32 puntos de diferencia” respecto al segundo espacio político en el distrito.

“Nueve compañeros y compañeras ingresaron con una banca al Concejo Deliberante para defender los intereses del pueblo”, celebró el Vicepresidente del Partido Justicialista varelense.

El Jefe Comunal exclamó: “En Florencio Varela, las urnas reventaron de votos peronistas”. “La voluntad popular hizo tronar su escarmiento”, aseguró.

Con más del 90% de las mesas escrutadas en el partido, la lista de Fuerza Patria encabezada por Andrés Watson se impuso Foto: Prensa

A la vez, el Intendente agradeció “los vecinos y las vecinas que acudieron a sufragar: adultos mayores, personas con discapacidad que nos impulsaron a luchar”. Añoró “convencer a aquellos que no nos acompañaron en esta oportunidad a través de más gestión y obras”.

Por otro lado, el Mandatario Municipal felicitó a “Axel Kicillof, Verónica Magario, Gabriel Katopodis por el resultado obtenido en la Provincia”, el cual evidenció una distancia de más de 13% a favor del oficialismo.