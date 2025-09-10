Andrés Watson arrasó en las urnas y se consagró como el intendente más votado de la historia en Florencio Varela
Con más del 90% de las mesas escrutadas en el partido, la lista de Fuerza Patria encabezada por Andrés Watson triunfó en las elecciones legislativas bonaerenses con más del 56,10%.
Tras conocer los datos parciales, el flamante ganador remarcó “una victoria por más de 32 puntos de diferencia” respecto al segundo espacio político en el distrito.
“Nueve compañeros y compañeras ingresaron con una banca al Concejo Deliberante para defender los intereses del pueblo”, celebró el Vicepresidente del Partido Justicialista varelense.
El Jefe Comunal exclamó: “En Florencio Varela, las urnas reventaron de votos peronistas”. “La voluntad popular hizo tronar su escarmiento”, aseguró.
A la vez, el Intendente agradeció “los vecinos y las vecinas que acudieron a sufragar: adultos mayores, personas con discapacidad que nos impulsaron a luchar”. Añoró “convencer a aquellos que no nos acompañaron en esta oportunidad a través de más gestión y obras”.
Por otro lado, el Mandatario Municipal felicitó a “Axel Kicillof, Verónica Magario, Gabriel Katopodis por el resultado obtenido en la Provincia”, el cual evidenció una distancia de más de 13% a favor del oficialismo.