El Gobierno ratificó el veto a los ATN y prepara dos nuevos proyectos para enviar al Congreso

En la jornada en la que Guillermo Francos recibió a los gobernadores Zdero, Frigerio y Cornejo, Manuel Adorni confirmó la decisión de Javier Milei. ¿Qué nuevos proyectos serán enviados para el debate?

Javier Milei en Rosario Foto: Captura

El Gobierno de Javier Milei confirmó la decisión de vetar la ley de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN).

Será el tercer veto en las últimas horas, luego de las decisiones sobre la emergencia en pediatría, impulsada tras la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan, y al aumento de financiamiento universitario.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. “La Ley de los ATN se veta, sí, pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”.

El vocero presidencial puntualizó que “los ATN están pensados por si hay alguna crisis en alguna provincia. Históricamente se usaron como cajas de la política. Nosotros no solo no los utilizamos para eso, sino que les damos el uso que corresponde, que es para casos de graves inundaciones o incendios”.

Nuevos proyectos

En otro tramo de la nota, Adorni anticipó que el ministro de Encomia ya tiene “listos los proyectos de reforma laboral e tributaria” y dio a entender que algunas de estas iniciativas podrían estar contenidas en el marco del proyecto de Presupuesto 2026 que será enviado al Congreso.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: NA

“Para impulsar estas reformas se necesita tener un dialogo con los gobernadores”, explicó el funcionario y agregó que Caputo “tiene muy buena relación al menos con el 90% de los mandatarios”.