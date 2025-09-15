El Presidente Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior y prepara el anuncio del Presupuesto 2026

Mediante un decreto difundido en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, cargo que asumió este lunes tras prestar juramento en la Casa Rosada. En tanto, Milei se prepara para grabar una nueva cadena nacional.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes la ceremonia en la que Lisandro Catalán asumió oficialmente como ministro del Interior. El acto tuvo lugar en el Salón Norte de la Casa Rosada.

Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior, fue designado en el cargo mediante el decreto 672/2025, tras la oficialización de la creación del Ministerio del Interior establecida en el DNU 658/2025.

Con la jura, quedó formalizado su traspaso al frente de la nueva cartera. El Decreto fue firmado por el presidente y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Catalán es considerado como un hombre de absoluta confianza por parte de Francos. Se conocen por haber trabajado juntos en el Banco Provincia y también fundaron la Fundación Acordar en 2012. Desde la actual gestión de Milei, Francos convirtió a Catalán en su colaborador más cercano.

Entre las medidas que tomó Milei, también incorporó al ministro de Economía, Luis Caputo, como integrante de la Mesa Federal.

En tanto, el Presidente abre la semana con un “súper lunes” de actividades en Casa Rosada que incluye, además de la jura de Lisandro Catalán, la grabación de la cadena nacional, que será transmitida a las 21 horas.

“El Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, había escrito Adorni de forma escueta.

El mensaje de Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.