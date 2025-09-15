Más sueños cumplidos: nuevos pavimentos en Malvinas Argentinas

El intendente Leo Nardini y la secretaria general Noe Correa inauguraron junto a vecinos y vecinas de la zona las nuevas cuadras de pavimento en el Barrio Rodríguez. La obra marca un antes y un después en la vida cotidiana del barrio, y reafirma la continuidad de un modelo de gestión: compromiso, cercanía y hechos concretos que transforman.

Nuevos pavimentos en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

El intendente Leo Nardini encabezó junto a la secretaria general Noe Correa, la inauguración de dos cuadras de pavimento sobre la calle Capitán Bermúdez, entre F. Beiró y Ricardo Rojas, en la ciudad de Grand Bourg. Junto a vecinos y referentes de la zona se realizó un recorrido por las cuadras inauguradas, en la que no faltaron saludos y palabras de agradecimiento, hasta realizar el clásico corte de cinta.

La obra, ejecutada íntegramente por la Secretaría de Servicios del municipio, contempla la provisión de materiales desde la Hormigonera Municipal y el trabajo de las cuadrillas municipales. Además, forma parte de un plan más amplio que incluye la intervención de las calles Miraflores y Benjamín Seaver, con un total de 3.890 metros cuadrados de calzada de hormigón.

Nuevos pavimentos en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Durante el acto, Nardini destacó el esfuerzo de la comuna para retomar una obra que había quedado pendiente por el corte de financiamiento nacional: “Muchos pensaban que estábamos en la previa de una elección y estaban descreídos. Hoy nos reencontramos con ellos, que están contentos y ven que les pudimos cumplir. Que empiezan a creer de vuelta, no solo en la política sino en la palabra de las personas”.

Nuevos pavimentos en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

También hizo referencia a lo que significa la pavimentación para los vecinos históricos del barrio: “Malvinas cumple 30 años, pero hay vecinos que están acá desde hace más del doble de tiempo. Y hoy nos pone contentos poder ver la alegría en sus caras, porque lo esperaron toda la vida. Vinieron cuando casi no había casas, trabajaron con esfuerzo, construyeron su vivienda, y hoy sus hijos y nietos puedan disfrutarla y que además de la accesibilidad ven que su propiedad realza el valor”.

Finalmente, el jefe comunal reafirmó su compromiso de seguir mejorando la calidad de vida del distrito: “La elección pasó, queremos que la gente vea que tenemos una voluntad enorme de seguir transformando nuestro lugar y cumpliendo todos los días más sueños para nuestros vecinos”.