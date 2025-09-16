Javier Milei y su mensaje de cara a las elecciones de octubre: advirtió que “no se negocia con el mal” en la CPAC

El Presidente abrió su alocución recordando al activista ultraconservador estadounidense asesinado, Charlie Kirk, y enfatizó la necesidad de que el país no recaiga en las “terceras vías”: “No hay opción moderada entre el superávit y el déficit”.

El presidente argentino, Javier Milei, en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Foto: NA.

El presidente Javier Milei habló en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra en Paraguay. Allí rechazó “las terceras vías” de cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en nuestro país el próximo 26 de octubre.

Además, se refirió al recientemente asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, el militante ultraconservador que recibió un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre mientras disertaba en un acto en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

¿Qué dijo Javier Milei en la CPAC?

“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, detalló el presidente argentino.

El presidente argentino, Javier Milei. Foto: Captura

A posteriori, tras un minuto de silencio en su honor pedido por la organización, agregó: “Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”.

Milei aprovechó el encuentro para elogiar a su par paraguayo, Santiago Peña, y recordó que “no hay lugares para los grises”. Esta frase la emitió en el contexto de las recientes elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, en donde Fuerza Patria obtuvo una contundente victoria desplazando a La Libertad Avanza.

“No se negocia con el mal. Hay que saber lo que es correcto y lo que está mal”, recalcó.

“Es importante entender que no hay terceras vías en este camino: cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”, agregó con vistas a las elecciones de octubre.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: REUTERS

Fiel a su estilo y discurso, Milei acotó: “No hay opción moderada entre el superávit y el déficit. No hay tercera vía entre un Estado abocado a sus funciones esenciales, y uno con un número creciente de atribuciones. Los argentinos ya ensayamos en el pasado cambiar de forma gradual, haciendo concesiones y dejando sin abordar aspectos del pasado que estaban mal”.

“Esa experiencia fracasó, y de ello nos tenemos que llevar un aprendizaje: no hay cambio a medias”, resaltó. “O hacemos las reformas profundas que se necesitan, o nos quedamos a medio camino y nos volvemos a desilusionar”.

En esa misma línea de razonamiento, Milei insistió que “las terceras vías son inconducentes”, y que cualquier posición intermedia “deja abierta la puerta a lo peor del pasado”.

“Si la Argentina crece y nuestro pueblo nos acompaña en la elecciones, seremos capaces de hacer grandes cosas con el pueblo paraguayo, de cuyo ejemplo tenemos mucho que aprender”, manifestó.

Milei elogió el modelo de Paraguay

En otra parte de su alocución, el presidente argentino mencionó que Paraguay “es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”, y resaltó que “desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado”.

“Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”.

“Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban; cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece”, elogió.

Milei elogió el modelo político y económico de su par paraguayo, Santiago Peña. Foto: X/@OpinionFrontal

Luego, hizo una comparación crítica con las gestiones argentinas de los últimos 20 años y dijo que han hecho “todo de manera diametralmente opuesta”. “Montamos un estado elefantiásico con un gasto público enorme. Tomamos deuda con todos los organismos de crédito existentes, a los que luego terminaríamos defaulteando”.

“Entre el 2012 y el 2024, Paraguay creció a razón de 3,1% anual en promedio, mientras que Argentina decreció al ritmo de 0,1% anual en el mismo período. En términos per cápita estamos un 15% abajo, un retroceso verdaderamente aterrador”, profundizó.

Como cierre, Milei dejó en claro su objetivo de que Argentina se convierta “en el país más libre del mundo” y adelantó el fin de la inflación para mediados del 2026: “Esperamos que, para el año que viene, a mitad de año, la inflación haya desaparecido”.

Las palabras del Presidente se dieron luego de que este lunes presentase por cadena nacional el Presupuesto 2026, en donde recalcó la necesidad que tiene el país de mantener un superávit fiscal.