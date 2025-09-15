En una semana clave para el Gobierno, el presidente Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional

El primer mandatario inicia la semana con un “súper lunes” de actividades oficiales, que incluirá el mensaje clave desde Casa Rosada. Se definen los primeros pasos estratégicos para revertir la tendencia negativa a 41 días de las elecciones generales.

Javier Milei. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

El presidente Javier Milei habla este lunes en Cadena Nacional, en lo que será un mensaje clave en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. y que se dará tras un “súper lunes” con una agenda que incluye reuniones de las nuevas mesa política nacional y mesa bonaerense.

Según el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter), el mensaje del mandatario desde Casa Rosada será a las 21 horas.

Javier Milei, presidente Foto: captura video

“El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, había escrito Adorni de forma escueta.

El mensaje de Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.

En tanto, el Presidente abre la semana con un “súper lunes: de actividades en Casa Rosada que incluye, además de la grabación de la cadena, una nueva reunión de mesa política y la jura del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Si bien la idea original del mandatario era cumplir con sus obligaciones desde la quinta de Olivos, los planes fueron trastocados tras la reciente designación del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quien este lunes jurará a las 11.30 como flamante ministro del Interior.