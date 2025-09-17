Cristina Kirchner celebró el rechazo de Diputados a los vetos de Milei: “El pueblo no cambia de ideas”

La ex presidente se expresó en su cuenta de X tras las votaciones en la Cámara Baja. Repasá su posteo en la nota.

Cristina Kichner en su casa junto a la militancia. Foto: X

Cristina Kirchner celebró la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario.

“En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, expresó la ex mandataria en sus redes sociales.

La Cámara Baja rechazó los vetos presidenciales en materia de salud y educación universitaria, en lo que fue un nuevo revés político para el gobierno de Milei.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Presidente.