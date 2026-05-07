Qué es “Super RIGI”, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso y fue anunciado por Milei desde el avión presidencial
El mandatario argentino utilizó sus redes sociales para revelar el proyecto de ley que el Gobierno remitirá al Congreso próximamente tratándose de “Super RIGI”, con el objetivo de incentivar inversiones en Argentina.
Javier Milei realizó un anuncio vinculado a la atracción de inversores a la Argentina. El presidente argentino utilizó sus redes sociales oficiales mientras regresaba desde Estados Unidos al país en el avión presidencial y reveló que el Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso bajo el seudónimo de “Super RIGI”.
"Anuncio en puerta. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una megabomba desde el avión presidencial", escribió en primera instancia. “Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, añadió.
Y concluyó: “De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.
El anuncio de Milei se dio mientras se encontraba en el avión presidencial de regreso a Argentina desde Estados Unidos, donde disertó en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. Allí ratificó el rumbo económico del Gobierno y afirmó que “el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del fuego, para hacer a todas las Américas grandes otra vez”.
Qué es el RIGI y cuáles son todos los proyectos que ya recibieron el aval del Gobierno para invertir en el país
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como la herramienta clave del Gobierno para atraer inversiones exigiendo un desembolso base de US$200 millones. Este marco legal, que estará disponible hasta julio de 2027, ofrece a las empresas 30 años de estabilidad fiscal y una serie de beneficios impositivos estratégicos.
A un año y medio de su puesta en marcha, ya son 13 las iniciativas confirmadas que inyectarán un total de US$18.351 millones en la economía argentina, según el Gobierno. Los proyectos se distribuyen en ocho provincias y abarcan sectores críticos como la minería de exportación, la infraestructura energética en Vaca Muerta y la transición hacia renovables.
Las inversiones aprobadas son las siguientes:
- Parque solar de YPF Luz: con una base de US$211 millones, este desarrollo en Las Heras (Mendoza) busca alcanzar los 305 MW de potencia. Actualmente ya aporta 100 MW al sistema tras recibir el visto bueno de Cammesa y se prevé su finalización para antes de que termine junio de 2026.
- Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): un consorcio de gigantes (YPF, Vista, Pampa Energía y Shell, entre otras) destina US$2.486 millones para un conducto de 437 km entre Allen y Punta Colorada. El objetivo es que el crudo empiece a fluir por Río Negro a finales de este año.
- GNL PAE-Golar: a través de Southern Energy, se planea una mega inversión de US$6.878 millones para procesar gas natural licuado en el Golfo de San Matías. Las operaciones comerciales están proyectadas para el inicio de 2027.
- Río Tinto: es el proyecto que inauguró el RIGI en el sector minero. Con US$2.700 millones, la firma trabajará en el Salar de Rincón (Salta) para la producción masiva de litio.
- Sidersa: se trata de una nueva central siderúrgica en San Nicolás por US$286 millones. La planta sumará 360.000 toneladas de insumos anuales destinados tanto al mercado interno como al exterior.
- Salar del Hombre Muerto: la australiana Galan Lithium invertirá US$217 millones en Catamarca para la exportación de cloruro de litio, proyectando ingresos de US$180 millones por año a partir de 2029.
- Parque eólico Olavarría: impulsado por Acindar y PCR con US$250 millones, este predio bonaerense generará 180 MW de energía limpia para abastecer procesos industriales.
- Los Azules (San Juan): McEwen Copper lidera esta iniciativa de US$2.672 millones enfocada en el cobre, un mineral crítico para la electrificación global, actualmente en fase de exploración avanzada.
- Puerto multipropósito en Timbúes (Santa Fe): una inversión logística de US$277 millones para una terminal capaz de gestionar desde granos y combustibles hasta productos metalúrgicos y fertilizantes.
- Gualcamayo (San Juan): Minas Argentinas inyectará US$665 millones para revitalizar el yacimiento de oro y plata, extendiendo su vida útil mediante nuevas técnicas de extracción y generando puestos de trabajo locales.
- Veladero (San Juan): Barrick Mining destinará más de US$380 millones para ampliar las capacidades de esta histórica mina de metales preciosos.
- Diablillos (Salta y Catamarca): AbraSilver invertirá US$760 millones en un nuevo desarrollo de oro y plata que cruza los límites provinciales, con la promesa de generar 1.200 empleos genuinos.
- Fénix (Catamarca): La última incorporación al registro es otra apuesta de Río Tinto, que invertirá US$530 millones para potenciar la capacidad productiva de litio en la provincia.