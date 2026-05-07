Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Javier Milei realizó un anuncio vinculado a la atracción de inversores a la Argentina. El presidente argentino utilizó sus redes sociales oficiales mientras regresaba desde Estados Unidos al país en el avión presidencial y reveló que el Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso bajo el seudónimo de “Super RIGI”.

"Anuncio en puerta. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una megabomba desde el avión presidencial", escribió en primera instancia. “Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, añadió.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

Y concluyó: “De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.

El anuncio de Milei se dio mientras se encontraba en el avión presidencial de regreso a Argentina desde Estados Unidos, donde disertó en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. Allí ratificó el rumbo económico del Gobierno y afirmó que “el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del fuego, para hacer a todas las Américas grandes otra vez”.

Qué es el RIGI y cuáles son todos los proyectos que ya recibieron el aval del Gobierno para invertir en el país

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como la herramienta clave del Gobierno para atraer inversiones exigiendo un desembolso base de US$200 millones. Este marco legal, que estará disponible hasta julio de 2027, ofrece a las empresas 30 años de estabilidad fiscal y una serie de beneficios impositivos estratégicos.

A un año y medio de su puesta en marcha, ya son 13 las iniciativas confirmadas que inyectarán un total de US$18.351 millones en la economía argentina, según el Gobierno. Los proyectos se distribuyen en ocho provincias y abarcan sectores críticos como la minería de exportación, la infraestructura energética en Vaca Muerta y la transición hacia renovables.

Las inversiones aprobadas son las siguientes: