El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters

El oficialismo busca destrabar este martes en la Cámara de Diputados la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo clave impulsado por el gobierno de Javier Milei en sintonía con Estados Unidos. El debate se llevará a cabo a las 15 del próximo martes 12 de mayo en un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del equipo de Federico Sturzenegger, quienes asistirán para despejar interrogantes técnicos.

La iniciativa llegará al recinto luego de intensas gestiones diplomáticas para mantener el acuerdo en pie, incluso tras haber vencido el plazo inicial de adhesión el pasado 30 de abril. Como contrapartida a este avance, Estados Unidos retiró recientemente a la Argentina de su lista de países con deficiencias en propiedad intelectual (Priority Watch List), lugar que el país ocupaba desde hace diez años.

Para facilitar el consenso y responder a las presiones de sectores industriales locales, como los laboratorios nacionales y productores de semillas, el Gobierno aceptó una modificación central: la adhesión se realizará con “reserva del Capítulo II”.

Impacto legislativo: debido a este cambio, el proyecto deberá regresar al Senado para una nueva revisión, a pesar de contar ya con una media sanción previa.

La controversia: el Capítulo II permite realizar exámenes preliminares internacionales sobre la validez de las patentes. Cámaras como CILFA recordaron que potencias como Estados Unidos, Francia o Corea del Sur también ingresaron inicialmente bajo esta modalidad parcial.

La postura de AmCham: por el contrario, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina defendió la inclusión total del capítulo, argumentando que otorga una mayor solidez técnica y jurídica desde el inicio del proceso.

Beneficios del sistema de Tratado de Patentes, según el Gobierno

El tratado establece que una patente registrada en un país miembro obtiene validez automática por 20 años en el resto de las naciones adheridas, lo que evita la repetición de trámites burocráticos en cada jurisdicción. Desde el Gobierno sostienen que la integración al sistema internacional es vital para los innovadores locales.

Actualmente, al no existir una oficina receptora en el país, los desarrolladores argentinos deben gestionar sus patentes desde el exterior. La adhesión al PCT promete agilizar los plazos de protección, reducir los costos operativos y eliminar trabas administrativas para la propiedad intelectual argentina.