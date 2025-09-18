En la previa de la sesión en el Senado, Luis Caputo acusó a la oposición de intentar “romper el equilibrio fiscal”

Este jueves, la Cámara Alta buscará rechazar el veto de Milei a la ley que reparte automáticamente fondos a las provincias.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA.

En una jornada clave en el Senado y ante la inminencia del rechazo a un nuevo veto presidencial, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que el Congreso Nacional “quiere voltear al presidente”.

“El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló Caputo en X.

El ministro afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

Luis Caputo Foto: X

“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Ayer el Congreso rechazó los vetos a la ley de financiamiento de universidades y en salud.