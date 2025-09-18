Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora: “Fue muy importante este límite a Milei”

En diálogo con Canal 26, el mandatario analizó la actualidad de la Provincia de Buenos Aires y el país.

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, en Canal 26 Foto: Captura de pantalla

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, brindó una entrevista exclusiva a Canal 26 y habló sobre la actualidad política y económica de la provincia de Buenos Aires, el rechazo a los vetos de Javier Milei y las elecciones legislativas de este año.

“El Congreso le puso límite a Milei”

Otermín, calificó como “muy importante” el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales de Javier Milei y afirmó que esta acción legislativa representa “un límite dentro de las reglas democráticas” ante medidas que considera un ataque a instituciones fundamentales del país.

El respaldo a la educación y salud pública

Otermín destacó que el rechazo a los vetos presidenciales defendió pilares esenciales del Estado: “Uno cuando ve a un presidente atentando contra el Garrahan, que es un orgullo argentino, y atentando contra la universidad pública, dice: ¿qué está pasando?”.

Subrayó el valor de la educación superior pública como transformadora de vidas, citando el ejemplo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y su impacto en miles de estudiantes.

Elecciones de octubre: “Una banca más o menos cambia la historia”

El intendente remarcó la crucial importancia de los comicios legislativos del 26 de octubre, donde apoya a Fuerza Patria y a Jorge Taiana. “Hay que entender que cada una de esas bancas vota en un sentido”, afirmó, advirtiendo que se definirá entre representantes que apoyan “la motosierra contra el Garrahan, contra los jubilados, contra la universidad” o aquellos que defienden los intereses populares.

Análisis de los resultados en Buenos Aires y expectativas

Sobre las elecciones provinciales recientes, Otermín señaló que el gobierno nacional “perdió y tuvo un revés electoral” debido a una gestión que calificó como “muy mala”. En Lomas de Zamora, celebró un resultado “extraordinario” con casi 57 puntos y 30 puntos de diferencia sobre el segundo. Consideró que este triunfo refleja un respaldo a un modelo de gobierno opuesto al de Milei.

Críticas al presupuesto y la situación social

El intendente tildó el presupuesto nacional anunciado como “un maquillaje” y “un ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional”. Alertó sobre el impacto en la economía familiar: “Hoy es muy caro sobrevivir en Argentina”, afirmó, mencionando casos de jubilados que no pueden comprar medicamentos y personas con discapacidad a quienes se rechaza el certificado único.

Otermín confirmó que Cristina Kirchner “está presa con una condena injusta y arbitraria”, pero la ve “con mucha fuerza” y acompañada por la gente. Sobre Axel Kicillof, lo describió como “un gran gobernador” que supo confrontar al gobierno nacional desde el primer día.

El mensaje final del intendente fue claro: “Pedirle a la gente que vaya a votar” el 26 de octubre para defender la democracia y elegir representantes que “no se vendan ni se doblen” frente a políticas que afectan a la población.