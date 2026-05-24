La tarde perfecta en una laguna bonaerense: plan “3 generaciones” con precios, promos y ubicaciones
Plan 3 generaciones: mates, naturaleza y atardecer. Acá van 3 opciones en Provincia + un bonus cerca, con ubicación, actividades y costos/beneficios para una tarde inolvidable.
¿Buscás una escapada para abuelos, padres y nietos que combine aire libre, aprendizaje, mates y un atardecer de postal, sin caer en las lagunas de siempre? Acá van 3 opciones en Provincia de Buenos Aires (más un “bonus” metropolitano) con datos concretos de ubicación, qué hacer y costos/beneficios para armar una tarde inolvidable.
1) Laguna de Navarro (Navarro): la clásica familiar con camping municipal y valores claros
Por qué funciona para 3 generaciones: es un plan simple y completo: parrillas, sombra, costa para caminar despacio con los abuelos, espacio para juegos y actividades tranquilas para los chicos.
Ubicación + cómo llegar
Navarro está a unos 124 km de CABA y se llega fácil combinando Acceso Oeste, Luján y Ruta Provincial 47 (hay otras variantes por rutas provinciales).
Precios (referencia publicada)
En el acceso/camping se informan estos valores:
- Entrada por persona: $4.600
- Menores hasta 9 años: gratis
- Carpa por día: $6.000
- Casa rodante / motorhome por día: $11.900
- Horario del predio: 8 a 23 hs
Si vas con nietos, el “menor gratis” baja mucho el costo final del plan.
Qué hacer (tarde redonda)
- Picnic + caminata suave por la costa (ideal para abuelos).
- Pesca deportiva (pejerrey y otras especies mencionadas para la zona).
- Aprender mirando: aves y naturaleza, con juncales y sectores tranquilos.
2) Laguna del Ojo + Reserva Natural (San Vicente): cerca, “sin multitudes” y con promos para jubilados
Por qué es ideal en familia: queda muy cerca del AMBA, mezcla naturaleza + senderos, y suma avistaje de aves (gran plan educativo para nietos).
Ubicación + accesos
San Vicente se promociona como destino cercano (alrededor de 50–57 km de CABA, según el punto de partida) y se llega por rutas provinciales y accesos del sur del conurbano. En notas turísticas se usa como referencia de la zona de lagunas/camping dentro de la reserva la dirección Facundo Quiroga 777 (San Vicente).
Descuentos / promos que sí aparecen publicados
- Se difundió una promo del 20% OFF para jubilados en gastronomía en comercios locales asociados (condicionada a acreditación).
- También se publicita 20% OFF los domingos y feriados con una promo (“Llegá Temprano”) en un sitio gastronómico local que referencia el área.
En la web municipal de turismo revisada no aparece una tarifa oficial única de ingreso a la reserva/laguna; por eso acá priorizo promos verificables y el plan de actividades.
Qué hacer para que “aprendan y disfruten”
- Senderos + avistaje de aves (la reserva se destaca por su biodiversidad y recorridos).
- Kayak/remo sin motor + pesca como actividades típicas del espejo de agua.
- Plan cultural “combo” si llueve o refresca: San Vicente promociona atractivos históricos como parte del destino.
Laguna de los Padres (General Pueyrredón / Mar del Plata): naturaleza + historia, con opción de camping con tarifas y beneficios
Por qué suma para 3 generaciones: es una reserva grande, con propuestas de kayak/canoa/remo y áreas de recreo, y además podés sumar visita cultural cerca del agua.
Dónde queda
La laguna está a unos 12 km al oeste de Mar del Plata, dentro de un área.
Precios y descuentos (opción “Camping STIA”)
Si en tu familia hay alguien afiliado o podés ingresar como invitado, el Camping STIA frente a la Laguna de los Padres publica tarifas y beneficios:
- Invitados del afiliado (hasta 4):
- Jubilados STIA y cónyuge: sin cargo durante temporada (con comprobante).
- Acampe: Carpa $15.000 por día (temporada 2025/2026) y se informa estacionamiento gratuito para ocupantes.
- Dato clave: el propio camping aclara que no acepta ingreso de particulares en esa temporada (leer condiciones antes de ir).
Qué hacer (tarde perfecta)
- Actividades náuticas y pesca deportiva en un entorno preparado para recreación.
- Espacios educativos/culturales cercanos que hacen que los nietos aprendan y los abuelos disfruten sin caminar de más.
Paseo Laguna de Rocha en Esteban Echeverría
Si querés una salida verde en el GBA, se inauguraron pasarelas/senderos para recorrer el humedal y fomentar actividades educativas y sociales. La reserva se describe como una de las más grandes del área metropolitana, ubicada entre autopistas y avenidas del distrito.
Itinerario “alto disfrute” para una tarde inolvidable
- Llegar 15:00–15:30: elegir sombra, armar mate y base (mesa/banquitos).
- 16:00: mini caminata educativa (aves + plantas) + fotos para los chicos.
- 17:00: merienda + juego tranquilo (pelota suave, cartas, bingo familiar).
- 18:00: “momento oro” del día: atardecer en la costa (postales aseguradas).