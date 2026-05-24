La tarde perfecta en una laguna bonaerense:

Una opción para abuelos, padres y chicos Foto: Instagram @turismonavarro

¿Buscás una escapada para abuelos, padres y nietos que combine aire libre, aprendizaje, mates y un atardecer de postal, sin caer en las lagunas de siempre? Acá van 3 opciones en Provincia de Buenos Aires (más un “bonus” metropolitano) con datos concretos de ubicación, qué hacer y costos/beneficios para armar una tarde inolvidable.

1) Laguna de Navarro (Navarro): la clásica familiar con camping municipal y valores claros

Por qué funciona para 3 generaciones: es un plan simple y completo: parrillas, sombra, costa para caminar despacio con los abuelos, espacio para juegos y actividades tranquilas para los chicos.

Ubicación + cómo llegar

Navarro está a unos 124 km de CABA y se llega fácil combinando Acceso Oeste, Luján y Ruta Provincial 47 (hay otras variantes por rutas provinciales).

Laguna de Navarro Foto: Instagram @turismonavarro

Precios (referencia publicada)

En el acceso/camping se informan estos valores:

Entrada por persona: $4.600

Menores hasta 9 años: gratis

Carpa por día: $6.000

Casa rodante / motorhome por día: $11.900

Horario del predio: 8 a 23 hs

Si vas con nietos, el “menor gratis” baja mucho el costo final del plan.

Qué hacer (tarde redonda)

Picnic + caminata suave por la costa (ideal para abuelos).

Pesca deportiva (pejerrey y otras especies mencionadas para la zona).

Aprender mirando: aves y naturaleza, con juncales y sectores tranquilos.

2) Laguna del Ojo + Reserva Natural (San Vicente): cerca, “sin multitudes” y con promos para jubilados

Por qué es ideal en familia: queda muy cerca del AMBA, mezcla naturaleza + senderos, y suma avistaje de aves (gran plan educativo para nietos).

Ubicación + accesos

San Vicente se promociona como destino cercano (alrededor de 50–57 km de CABA, según el punto de partida) y se llega por rutas provinciales y accesos del sur del conurbano. En notas turísticas se usa como referencia de la zona de lagunas/camping dentro de la reserva la dirección Facundo Quiroga 777 (San Vicente).

Reserva San Vicente Foto: Municipio San Vicente

Descuentos / promos que sí aparecen publicados

Se difundió una promo del 20% OFF para jubilados en gastronomía en comercios locales asociados (condicionada a acreditación).

También se publicita 20% OFF los domingos y feriados con una promo (“Llegá Temprano”) en un sitio gastronómico local que referencia el área.

En la web municipal de turismo revisada no aparece una tarifa oficial única de ingreso a la reserva/laguna; por eso acá priorizo promos verificables y el plan de actividades.

Qué hacer para que “aprendan y disfruten”

Senderos + avistaje de aves (la reserva se destaca por su biodiversidad y recorridos).

Kayak/remo sin motor + pesca como actividades típicas del espejo de agua.

Plan cultural “combo” si llueve o refresca: San Vicente promociona atractivos históricos como parte del destino.

Laguna de los Padres (General Pueyrredón / Mar del Plata): naturaleza + historia, con opción de camping con tarifas y beneficios

Por qué suma para 3 generaciones: es una reserva grande, con propuestas de kayak/canoa/remo y áreas de recreo, y además podés sumar visita cultural cerca del agua.

Dónde queda

La laguna está a unos 12 km al oeste de Mar del Plata, dentro de un área.

Laguna de Los Padres, provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cronica Pesca.

Precios y descuentos (opción “Camping STIA”)

Si en tu familia hay alguien afiliado o podés ingresar como invitado, el Camping STIA frente a la Laguna de los Padres publica tarifas y beneficios:

Invitados del afiliado (hasta 4):



Jubilados STIA y cónyuge: sin cargo durante temporada (con comprobante).

Acampe: Carpa $15.000 por día (temporada 2025/2026) y se informa estacionamiento gratuito para ocupantes.

Dato clave: el propio camping aclara que no acepta ingreso de particulares en esa temporada (leer condiciones antes de ir).

Qué hacer (tarde perfecta)

Actividades náuticas y pesca deportiva en un entorno preparado para recreación.

Espacios educativos/culturales cercanos que hacen que los nietos aprendan y los abuelos disfruten sin caminar de más.

Paseo Laguna de Rocha en Esteban Echeverría

Si querés una salida verde en el GBA, se inauguraron pasarelas/senderos para recorrer el humedal y fomentar actividades educativas y sociales. La reserva se describe como una de las más grandes del área metropolitana, ubicada entre autopistas y avenidas del distrito.

Itinerario “alto disfrute” para una tarde inolvidable