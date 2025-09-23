En el comienzo de la reunión con Milei, Donald Trump apoyó su gestión: “Un líder verdaderamente fantástico”

El presidente de Estados Unidos destacó la administración de Milei en Argentina, en el marco de su reunión en Nueva York.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

Donald Trump acudió a sus redes sociales para respaldar una vez más a Javier Milei. El presidente de Estados Unidos ya está reunido con el mandatario argentino y en la previa destacó que el líder de La Libertad Avanza es “fantástico para el gran pueblo de Argentina”.

Además, el republicano mencionó desde su perfil de Truth Social que avanzó “en todos los niveles a una velocidad récord”. Trump llamó a Milei como “el muy respetado presidente” de nuestro país.

El mensaje de Donald Trump en apoyo a Javier Milei. Foto: Redes sociales

“Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina", señaló el presidente.

La reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York. Video: x OPRArgentina.

En línea con los dichos de Scott Bessent, secretario de Tesoro de Estados Unidos, Trump recordó: “Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

Además, dejó un mensaje de cara a las Elecciones Legislativas Nacionales 2025: “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!“.

Noticia en desarrollo.