Adorni anunció una inversión para el Garrahan: en qué consiste el plan del Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una inversión en el Hospital Garrahan para su modernización y “mejorar su eficiencia”.

El vocero presidencial lo comunicó en la conferencia del viernes 3 de octubre.

Manuel Adorni anunció que el Gobierno invertirá 30 mil millones de pesos en el Hospital Garrahan para “modernizar el hospital pediátrico”. Y agregó: “Esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente".

La iniciativa incluye obras y equipamientos como un Acelerador Lineal Pediátrico para mejorar la calidad de los tratamientos oncológicos. También se comprará una ambulancia destinada únicamente para ECMO, que funciona como un pulmón o corazón artificial, que “permitirá traslados de pacientes del AMBA o los que llegan de todo el país en aviones sanitarios”. Además habrá un reacondicionamiento de quirófanos y equipamiento quirúrgico.