Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron nuevos asfaltos en Villa Argentina

El intendente destacó “el accionar incansable” del Mandatario provincial. “Vino incontables veces a Florencio Varela a inaugurar empresas, jardines, centros de salud: varios contextos, pero siempre buenos motivos”, expresó.

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron nuevos asfaltos en Villa Argentina Foto: Prensa

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, junto al gobernador Axel Kicillof, oficializó la apertura al tránsito de 20 cuadras pavimentadas sobre Diagonal Los Tilos y arterias del entorno a la estación férrea “Dante Ardigó”.

El Alcalde destacó “el accionar incansable” del Mandatario provincial. “Vino incontables veces a Florencio Varela a inaugurar empresas, jardines, centros de salud: varios contextos, pero siempre buenos motivos”, expresó.

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron nuevos asfaltos en Villa Argentina Foto: Prensa

Respecto al proyecto vial concluido, la máxima autoridad distrital enumeró “nuevos asfaltos y trabajos hidráulicos complementarios más iluminación LED en un punto neurálgico del partido. Una intervención transversal a tres barrios que enlazó dos pasos bajo nivel con la premisa de optimizar tanto la transitabilidad como el acceso a instituciones”.

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron nuevos asfaltos en Villa Argentina Foto: Prensa

El titular del Ejecutivo bonaerense confió en “la continuidad de la obra pública” y adelantó “seguir con más licitaciones de intervenciones muy esperadas”. En este sentido, ponderó “la mirada estratégica del Intendente en el distrito”. Repasó la reciente inauguración de un centro sanitario de atención primaria en La Esmeralda, la dependencia especializada en salud mental en Villa Angélica, las labores para ensanchar la Ruta Provincial Nº53, a pesar de “la quita de recursos desde el gobierno nacional”.

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron nuevos asfaltos en Villa Argentina Foto: Prensa

Un residente en la zona, Guerrero, resaltó “las mejoras realizadas con mucho esfuerzo en una situación difícil del país”. “Fueron fundamentales porque facilitaron la circulación vehicular”, consideró.

Radicada por más de 15 años en la región, Mariela evocó: “Estaba intransitable. Los coches quedaban varados. Los remises no ingresaban. Con la puesta en valor de las calles y las luces, quedó hermoso”. “Tuve la oportunidad de charlar con Andrés cuando comenzaron las tareas y lo felicité. Fue un avance, un progreso notorio”, sentenció.

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron nuevos asfaltos en Villa Argentina Foto: Prensa

Estuvo el diputado nacional, Sergio Palazzo, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia -Gabriel Katopodis-, funcionarios y funcionarias municipales.