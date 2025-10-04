“Cuando confié en él no era narco”: Espert volvió a hablar de su vínculo con Machado

José Luis Espert dialogó con Gabriel Anello en Radio Mitre y volvió a referirse a su relación con Machado. La defensa del diputado de La Libertad Avanza.

El diputado dialogó con Gabriel Anello. Foto: Radio Mitre

Luego de haber hecho un descargo en sus redes sociales, José Luis Espert volvió a hablar de su relación con Federico “Fred” Machado. El candidato de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre dialogó con Gabriel Anello en Radio Mitre para reiterar su desconocimiento frente a las actividades del empresario asociado al narcotráfico.

En horas de la tarde del sábado 4 de octubre, Espert visitó el programa radial de Anello y explicó por qué nació el vínculo con Machado. “Por admiración y por el deseo genuino que decía tener sobre las ideas de la libertad. No me pidió nada a cambio, solamente fue acompañarnos, darnos uno de sus aviones que a veces se cambiaban, y vehículos para trasladarnos”, dijo.

Espert habló de su vínculo con Machado

“Nunca sospeché. Me dirás ingenuo... nunca pensé. Yo confié en un tipo que cuando confié en él, no era un narco”, expresó Espert. Al mismo tiempo, dijo que conoció a Machado por medio de “una gente muy honorable, pero no iba a pensar que iba a aparecer esto dos años y pico después”. Y sumó: “No tengo por qué dudar de la persona que me presentó a Machado”.

Qué dijo Espert en su descargo en redes sociales

“Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de bien y con total sinceridad” comenzó. “Me siento en la obligación de hablarles sobre asuntos de actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos”, agregó refiriéndose a la oposición.

“Nunca había participado de de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de escena de la política. En ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en la política argentina y se me acercaron muchas personas”, argumentó.