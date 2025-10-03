Feinmann filtró un video de Espert con Machado: cuál fue el diálogo que tuvieron

Eduardo Feinmann filtró un video inédito de José Luis Espert con “Fred” Machado durante la emisión de su programa en A24.

Feinmann filtró el video en su programa que se emite por A24. Foto: A24

En medio de la polémica de Espert con Machado, salió a la luz un video del diputado de La Libertad Avanza con Federico “Fred” Machado, el empresario vinculado con el narcotráfico. Eduardo Feinmann fue quien lo expuso a través de su programa en A24.

En horas de la tarde del viernes 3 de octubre, Feinmann mostró en vivo un video de Espert con Machado. Esto se dio en un contexto marcado por el reciente descargo del candidato en sus redes sociales, a quien se lo acusaba de tener un vínculo con Machado, asociado al narcotráfico

El video de Espert y Machado

“Espert, que dice que no lo conoce... prácticamente medio que lo desconoce o no había confianza. Y este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma aquella vez que viajaron para la presentación del libro”, señaló el periodista. El video de ambos se remonta al año 2018, cuando el presidente de Argentina era Mauricio Macri.

El video de Espert con Machado.

“Estamos esperando que suba la tasa el presidente del Central”, se escuchó decir por parte de Machado entre risas. “Preocupado por el congelamiento de precios de Macri”, acotó Espert sumándose a las carcajadas del empresario.