José Luis Espert bajó su candidatura a diputado nacional: “Por la Argentina, doy un paso al costado”

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires decidió declinar su postulación, en el marco del escándalo con el supuesto narco Fred Machado.

El diputado nacional utilizó sus redes sociales para realizar un descargo en medio de la polémica con Machado. Foto: Twitter oficial de José Luis Espert

José Luis Espert anunció este domingo la baja de su candidatura como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, en el marco del escándalo con Fred Machado, un hombre acusado de ser narcotraficante. El actual legislador publicó un mensaje en sus redes sociales, luego de que se aparte de las elecciones legislativas 2025.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió en primer lugar, en el texto que fue titulado como “Por la Argentina, doy un paso al costado”.

La publicación sigue: “En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Al igual que en sus apariciones públicas, indicó que “a diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

José Luis Espert. Foto: NA

José Luis Espert siguió en su descargo tras su renuncia: “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

Y dejó un claro mensaje para el espacio oficialista: “A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”.

Y completó: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.

El mensaje de Javier Milei tras la baja de la candidatura de José Luis Espert

En un mensaje con la misma tónica que el de Espert, Javier Milei se expresó sobre la baja de la candidatura del diputado. “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país”, escribió el presidente.

Y agregó: “La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

Por último, repitió lo dicho por José Luis Espert: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.