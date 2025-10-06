Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses

Watson definió al trámite como “una seguridad jurídica, un legado para las próximas generaciones” y destacó “la determinación de equiparar ante la ley a aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de gestionar el procedimiento de manera privada”.

Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses. Foto: prensa

El intendente Andrés Watson, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otorgó 200 títulos de propiedad de hogares a vecinos y vecinas de 18 barrios del distrito el martes por la tarde en el salón de Bomberos Voluntarios -25 de Mayo esquina Dorrego-.

Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses. Foto: prensa

El Alcalde definió al trámite “una seguridad jurídica, un legado para las próximas generaciones”. Destacó “la determinación de equiparar ante la ley a aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de gestionar el procedimiento de manera privada”.

Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses. Foto: prensa

El Jefe Comunal subrayó “la decisión conjunta del estamento municipal con el provincial: acompañar mediante diversas estrategias a la población frente a la absoluta desatención de la Presidencia argentina en áreas y temáticas esenciales”.

Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses. Foto: prensa

La máxima autoridad de la Provincia consideró a la documentación “un derecho”. “Quienes no podían pagarla, necesitaban la ayuda de un Estado presente”, sentenció y mencionó “las 150.000 escrituras otorgadas en el territorio bonaerense” durante los seis años de su gestión. Apreció “un acto de justicia social, de reparación” hacia “quienes esperaron mucho tiempo” los papeles.

Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses. Foto: prensa

El ministro de Justicia y Derechos Humanos -Juan Martín Mena- resaltó el programa “Mi Escritura, mi casa” por “traer soluciones y concretar sueños en una acción materializada con la misión de compensar desigualdades”.

Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses. Foto: prensa

El diputado nacional -Sergio Palazzo- reconoció “un hecho tan significativo como la regularización” de los domicilios. Por otra parte, indicó “no creer en una sociedad en la que el mercado regulara todo”.

Andrés Watson y Axel Kicillof entregaron escrituras a familias varelenses. Foto: prensa

Respecto a la certificación obtenida, Cristian Alberto Castaño -frentista de Presidente Avellaneda- reveló: “Fue un logro importante, un aval y un respaldo”. El padre de tres hijos tuvo “la tranquilidad del techo propio, una felicidad enorme”.

Estuvieron el responsable en la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos -Gabriel Katopodis-, la jefa de asesores del gobernador -Cristina Álvarez Rodríguez-, concejales, consejeros escolares, funcionarios y funcionarias tanto del gabinete provincial como municipal, personal de la Escribanía General de Gobierno y del Instituto de la Vivienda, representantes de fuerzas de seguridad y entidades, entre otros.