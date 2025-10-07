El Gobierno confirmó que acatará el fallo de la Corte y pedirá la extradición de Fred Machado

El empresario está preso acusado de narcotráfico y admitió haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

El Gobierno confirmó este martes que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, donde se lo investiga por delitos federales.

Federico Machado fue arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que el jefe de Estado instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a ejecutar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la medida judicial conforme a lo previsto por la ley.

El Gobierno acatará el fallo de la Corte Suprema que autoriza la extradición de Fredy Machado a Estados Unidos Foto: Presidencia

“El Presidente de la Nación ha instruido a las áreas competentes a instrumentar los pasos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo correspondiente”, precisó el texto oficial.

El Gobierno reafirmó además “el compromiso de la República Argentina con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”, con el objetivo de “desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.