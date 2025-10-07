Tensión en la caminata de Milei por Mar del Plata: marcha en su contra y fuerte operativo policial

Manifestantes se congregaron en la calle Güemes de La Feliz para repudiar la presencia del presidente. Junto al mandatario se hicieron presentes Diego Santilli y Karen Reichardt.

Tensión en Mar del Plata durante la caminata de Javier Milei. Foto: NA

Un grupo de manifestantes repudió la presencia de Javier Milei en Mar del Plata, donde el mandatario realiza una caminata de campaña por el centro de La Feliz.

Al igual que ocurrió en otros puntos del país, se registraron protestas contra la recorrida del mandatario para apuntalar la campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales, Diego Santilli y Karen Reichardt, entre otros.

Repudio a Javier Milei en Mar del Plata. Video: Gentilez Break Point.

Con canciones alusivas a las presuntas coimas que habría recibido, Karina Milei, y pancartas contra el mandatario, un nutrido grupo de personas se acercó para repudiar al mandatario sobre la calle Güemes.

Ante el riesgo de encontronazos de los funcionarios con los manifestantes, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura reforzaron el operativo de seguridad en la zona.