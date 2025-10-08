Piden analizar las conversaciones de Javier Milei y su hermana Karina por el caso $Libra

El fiscal Taiano solicitó rastrear las conversaciones de Javier Milei, su hermana Karina y otras personas involucradas en el caso $Libra.

Javier y Karina Milei están en la lupa de la investigación en curso por el caso $Libra. Foto: REUTERS

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar los mensajes intercambiados en el marco del caso $Libra a ocho meses de la polémica que involucró al presidente. El pedido será para determinar si Javier Milei intercambió mensajes con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros impulsores antes, durante y después de que haya salido a la luz, y luego dar con el contenido de esas conversaciones.

La orden del fiscal Taiano también alcanza a la secretaria general de Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei; y a Sergio Morales, quien en ese momento era asesor de la Comisión Nacional de Valores.

Javier y Karina Milei en un acto de La Libertad Avanza. Foto: NA

Cabe recordar que los dispositivos tecnológicos fueron secuestrados el pasado 6 de marzo, su contenido ya fue extraído y está en mano de los investigadores.

Quiénes son los involucrados en el caso $Libra y qué les secuestraron

A Mauricio Novelli se le sustrajo un teléfono iPhone 16 Pro Max, un teléfono Motorola E6 Play y una CPU tipo gamer; mientras que a Sergio Daniel Morales le incautaron un teléfono Samsung Z Flip 3, una MacBook Air modelo A1370 y un pendrive marca Sony de 32 GB.

Entre las conversaciones que van a investigar aparecen los nombres de Javier y Karina Milei y van a rastrear la totalidad de los mensajes en las aplicaciones WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y los mensajes de texto tradicionales. Además, determinarán si hubo contenido eliminado de los dispositivos secuestrados y de ser así, procurarán la recuperación de toda la información.