Santiago Caputo se reunió con el estratega republicano Barry Bennett

El asesor presidencial habló con su par norteamericano a una semana del encuentro de Javier Milei y Donald Trump. Entre los temas principales, aparecieron las elecciones y la situación política en el país.

Santiago Caputo y Barry Bennett. Foto: X

Santiago Caputo recibió en la Casa Rosada a Barry Bennett, asesor presidencial estadounidense, a una semana del encuentro de Javier Milei y Donald Trump en el Salón Oval.

“Se conversó sobre la visita que va a hacer el Presidente a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, pero también se compartieron miradas sobre el proceso electoral que se viene, cómo quedaría configurado el Congreso y esas cuestiones”, revelaron fuentes cercanas al encuentro.

Javier Milei y Santiago Caputo. Foto: X

Bennett llegó a la Casa de Gobierno acompañado por Soledad Cedro, periodista argentina que vive hace varios años en Miami.

La reunión bilateral está prevista para el próximo martes 14 de octubre. En ese encuentro se avizora que los temas a tratar estén vinculados con el salvataje financiero que la Argentina necesita por parte de los EE.UU., a pocos días de las elecciones legislativas en nuestro país que pueden marcar el destino político del futuro argentino.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

Los asiduos encuentros entre ambos mandatarios se traducen en que, en menos de un año, el republicano y el libertario ya se vieron las caras en cuatro oportunidades y la del 14 de octubre será la quinta vez.