Calendario electoral: cuándo son las elecciones presidenciales en Argentina

Tras la jornada democrática del 26 de octubre, donde se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, surgen las dudas sobre los próximos comicios en el país.

Javier Milei, presidente argentino. Foto: NA

Este domingo 26 de octubre los argentinos acudieron a votar los nuevos representantes del Poder Legislativo Nacional. En esta ocasión, se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas de la Cámara de Senadores. Tras la jornada democrática, surgen las preguntas de cuando será la siguiente convocatoria a ejercer el derecho cívico.

Según establece el cronograma electoral, no habrá elecciones a nivel nacional hasta 2027, cuando se renueven los cargos del Poder Ejecutivo Nacional. Esto se debe a que, con el formato actual, se realizan elecciones cada dos años y las últimas fueron en 2025.

Elecciones. Foto: REUTERS

Según establece el Cronograma Electoral, estos son los eventos que tendrán lugar luego de la jornada democrática de hoy:

28/10/2025: Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. El período para realizar demandas sobre cualquier eventualidad ocurrida durante la jornada se extiende 48 horas finalizadas las elecciones generales.

28/10/2025: Inicio del escrutinio definitivo, 48 horas después del fin de las elecciones generales, es decir, el martes 28 de octubre.

25/12/2025: Expiración del plazo para restituir el monto recibido en concepto de aportes para la campaña por parte de las agrupaciones políticas que hayan retirado a sus candidato.

25/12/2025: Fin del plazo para justificar la NO emisión del voto en las elecciones generales. Aquellos que no hayan presentado ningún pretexto válido a la Justicia Electoral se exponen a una multa por inasistencia que tiene un costo de entre 1000 y 2000 pesos.

25/12/2025: Fin del plazo para el pago de los viáticos a las autoridades de mesa. Según establece el cronograma electoral, la fecha se extiende hasta 60 días después de las elecciones generales.

01/02/2026: Fin del plazo para la presentación del Informe Final de Campaña. Según establece el cronograma electoral, la fecha se extiende hasta 90 días después de las elecciones generales.

¿Cuándo se elige presidente en Argentina?

Elecciones Legislativas 2025 Foto: NA

Según dicta la Constitución Nacional, la República Argentina renueva las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional cada cuatro años. Como las últimas elecciones presidenciales fueron el 19 de noviembre de 2023, la próxima jornada será en el año 2027, es decir, dentro de dos años.

Esto es así desde la reforma constitucional de 1994, donde se redujo la duración del mandato presidencial de 6 a 4 años. Además, se añadió la figura de la re-elección para presidentes y se eliminó el Colegio Electoral, cambiando el sistema de elección por uno de voto directo.