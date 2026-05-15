El Gobierno acelera el envío de leyes al Congreso. Foto: REUTERS

Luego de conocerse la baja en la inflación, el Gobierno busca aprovechar el envión y acelerar la sanción de cuatro leyes en las semanas próximas. Para ello, intensificó los contactos con aliados en el Congreso y así ordenar la agenda legislativa que se viene, dentro de la cual se destaca la Ley Hojarasca, la reforma del régimen de Zona Fría y el paquete de Propiedad Privada.

Por otro lado, se espera que la Reforma Electoral sea sancionada después de que inicie el Mundial 2026. Esta estrategia parlamentaria se delineó en la mesa política del martes en la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, determinó cuáles son las leyes que el oficialismo enviará al Congreso próximamente.

El plan del Gobierno en el Congreso

Desde Balcarce 50 buscan a un acuerdo macro con las provincias para impulsar una serie de reformas. En esa línea, La Libertad Avanza solicitó una sesión especial en Diputados para el miércoles 20 de mayo a las 10.

El temario incluye la Ley Hojarasca, tratados internacionales y el proyecto de readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías. Desde el oficialismo señalan que tienen los votos para avanzar con estos proyectos.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Hojarasca ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados y buscan llevarlo al recinto como parte de una agenda propia. En tanto, el paquete de Propiedad Privada recibiría modificaciones para llegar al Congreso.

En esa línea, en LLA estarían dispuestos a eliminar el capítulo vinculado al ReNaBaP y a ceder a las provincias la potestad para definir la venta de propiedad a extranjeros, a fin de que el proyecto entre al Senado en la última semana de mayo.

Qué pasa con la Reforma Electoral

Por su parte, la Reforma Electoral corre con un calendario distinto. Si bien la mesa chica del Gobierno la sigue ubicando como prioridad política, creen que aún no tienen los votos para aprobar el texto original y que deberán negociar cambios.

El ambicioso proyecto cuenta con poco apoyo, principalmente porque la oposición dialoguista comentó que no va a acompañar en su totalidad y además, el proyecto necesita de mayoría absoluta en las dos Cámaras para hacerse efectivo.

El Gobierno quiere pisar fuerte en la agenda legislativa de este 2026 para, entre otras cosas, modificar la Reforma Electoral. Es por eso que La Libertad Avanzará buscará aplicar los siguientes cambios:

Eliminación de las PASO

Cambios en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales

Modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel (BUP)

El proyecto de Ficha Limpia, ya que Agustín Coto recibió el visto bueno

La iniciativa de casi 80 artículos elimina las PASO, cambia el financiamiento de los partidos políticos, modifica la Boleta Única de Papel (BUP), propone la implementación de la Ficha Limpia y elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Estos últimos serían designados de manera indirecta por el Congreso manteniendo el respeto de la representación proporcional de cada fuerza política.

Sin embargo, cualquier modificación vinculada a leyes electorales requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que representa 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.