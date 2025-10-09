“Es bueno que asuman responsabilidades”: la crítica de Guillermo Francos a un importante miembro del Gobierno

“Hay gente del equipo de gobierno que no tiene responsabilidad de gestión y está tomando decisiones” apuntó el Jefe de Gabinete.

Guillermo Francos. Foto: NA

Las aguas no se calman en La Libertad Avanza. Después del logro del Gobierno en la sesión del miércoles, que le permitió ganar tiempo legislativo luego de que el proyecto que regula los DNU volviera al Senado, Guillermo Francos disparó contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Hay gente del equipo de gobierno que no tiene responsabilidad de gestión y está tomando decisiones” soltó el Jefe de Gabinete. El proyectil tenía un objetivo claro: a pesar del peso del “Mago de Kremlin” sobre la figura de Javier Milei, Caputo no tiene cargos específicos.

Guillermo Francos. Foto: NA.

En la entrevista con Infobae, Guillermo Francos hizo público su reclamo: “Viste que hay algunos que firmamos soluciones, decretos, proyectos de ley, y hay otros que asesoran, pero que no tienen esa responsabilidad”. El fuego amigo se reavivó a partir de que Santiago Caputo se adjudique el éxito logrado en la sesión legislativa.

A pesar de no tener cargos formales, es parte del entorno íntimo del presidente

Francos aclaró que los laureles de la victoria le corresponden a Lisandro Catalán: “Lo que pasó en la sesión de ayer, el acuerdo que se hizo con los gobernadores, fue generado por el ministro de Interior”. Por último criticó el “operativo clamor” que según sus palabras, fue promovido en redes: “Hay algunos que tienen operadores en redes que pueden generar esto y que después se multiplican”.

El factor Espert

Al ser consultado por las consecuencias que podría tener el escándalo que forzó la renuncia de Espert, el Jefe de Gabinete confesó que “dañó” al gobierno. Francos era uno de aquellos que hacía fuerza por la dimisión del diputado. “El cometió muchos errores a lo largo del camino, en estos últimos días dijo cosas que no se sostenían en los hechos, y eso necesariamente tiene que culminar en una renuncia” explicó durante la conversación.

José Luis Espert. Foto: NA

Además, cuestionó los atributos del economista y puso en duda que haya sido una buena elección: “Un cabeza de lista tiene que empatía, atracción, cierto atractivo personal hacia la gente, y José Luis es un tipo muy rígido en su posición”.