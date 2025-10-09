Macri considera que la elección nacional será “binaria” entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria
Mauricio Macri se refirió a las elecciones legislativas nacionales 2025, en el marco de la alianza que mantienen La Libertad Avanza y el PRO. Según su visión, será “binaria” entre las dos principales fuerzas: el oficialismo y Fuerza Patria.
A raíz de una reflexión publicada por Fernando de Andreis, el expresidente de la Nación agregó que aquellos que votaron a Alberto Fernández en 2019 “todavía se arrepienten”.
“Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”, apuntó el mandatario en su cuenta de X.
El ex secretario general de la Presidencia expuso que los comicios por la composición del Congreso Nacional configurarán una “elección binaria” en el que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza disputará “un virtual balotaje contra el kirchnerismo”, pero también contra otras listas opositoras.
“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”, planteó por el mismo canal.
En la misma línea, el mensaje que fue avalado por Macri continúa: “La situación ya la conocemos bien. A mí me hace acordar a las PASO de agosto de 2019, cuando un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina”.
“No votaron a Alberto Fernández, pero lo hicieron ganar. Una desgracia. Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria”, aseveró, y concluyó: “Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragala. Ya sabemos que pasa después”.
El mensaje de Macri llega días después de su vuelta a la quinta de Olivos, la que visitó para reunirse con el presidente Javier Milei tras un año de distanciamiento, y a semanas de los comicios por la composición del Congreso Nacional.
Tras instancias de tensión, finalmente Mauricio Macri aceptó la convergencia entre los libertarios y el PRO para disputar la elección legislativa nacional.