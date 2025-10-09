Milei celebró el programa de ayuda de Estados Unidos y volvió a calificar a Luis Caputo como “el mejor ministro de Economía”

El presidente destacó el apoyo norteamericano tras el anuncio de Scott Bessent. Además, le envió un mensaje a Donald Trump.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: NA

Luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara un swap para la Argentina por USD 20.000 millones, Javier Milei celebró la medida en sus redes sociales.

Además, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezó la misión de funcionarios en Estados Unidos para gestionar los detalles de este acuerdo.

Javier Milei y Luis Caputo. Foto: NA

“Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, posteó Milei.

Debajo, mostró una foto en la que se lo ve celebrando junto a Caputo a pura sonrisa.

En otra publicación, el presidente se dirigió directamente a Bessent y le expresó su agradecimiento “por su firme apoyo a Argentina.

De la misma manera, le agradeció a Donald Trump “por su visión y liderazgo firme”.

“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, completó.