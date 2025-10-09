Milei prometió nuevas reformas tras las elecciones, cuando las cámaras del Congreso “no sean tan hostiles como las de ahora”

El presidente Javier Milei sostuvo esta tarde en Mendoza que avanzará en su “agenda reformista a partir del 11 de diciembre”, cuando las composiciones de las cámaras del Congreso “no sean tan hostiles como las de ahora”.

“No nos dejemos engañar por las promesas de la política tradicional”, advirtió el mandatario de cara a las elecciones legislativas del 26 de este mes, al exponer en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

Javier Milei en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Foto: Presidencia

“Mendoza es la prueba de cómo la libertad y el capital privado pueden crear, casi de la nada, una industria de calidad mundial”, expresó Milei al participar del tradicional “Almuerzo de las Fuerzas Vivas”, un foro para el diálogo con el sector productivo en el que estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

También asistieron al evento el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por LLA, Luis Petri.

Indicó además que el país “tiene demasiado potencial que décadas de mezquindad política han dejado sin explotar” y subrayó que “fue el modelo del Estado gigante y el chamanismo económico el que nos dejó en el fondo de la tabla”, por lo que llamó a “profundizar el camino de la producción y el trabajo con las reformas que la Argentina necesita para salir adelante”.

“Nuestro norte es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo, y eso básicamente es porque, cuanto mayor libertad, mayor prosperidad”, aseguró Milei.

En ese marco, señaló la importancia de “reformar nuestro sistema tributario para que los argentinos puedan saber en todo momento cuánto les está quitando el Estado, así como el sistema laboral, para que dar empleo sea sencillo y haya cada vez más empresas contratando personal”.

El presidente ratificó entonces que “la salida es abrazar las ideas de la libertad” y valoró el acompañamiento del gobernador de Mendoza al “conjunto de reformas que fuimos haciendo desde que llegamos al poder”.

“Si llevamos a cabo las reformas pro-mercado que la Argentina necesita y nos mantenemos firmes en el camino que hemos emprendido, con el apoyo de la mayoría de los argentinos, milagros como el del Valle de Uco se replicarán a lo largo y ancho del territorio nacional, en cada ámbito de la actividad productiva”, resaltó.