Guillermo Francos le bajó el tono a los dichos de Scott Bessent: “No creo que parte del acuerdo con EEUU sea excluir a China”

El jefe de Gabinete contradijo al secretario del Tesoro de Estados Unidos y afirmó que no hay “ningún acuerdo firmado”. “En los temas comerciales no tienen nada que ver”, acotó.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Foto: Instagram @guillermo.francos

Guillermo Francos aclaró que no cree que el swap de monedas con Estados Unidos tenga como condición “excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete dijo que aún no pudo ver “ningún acuerdo firmado” y que lo que le llega de “comentarios preliminares” es que no existe una exclusión del gigante asiático.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: NA

“Hoy Caputo se reúne con el Presidente para conversar los acuerdos, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”, resaltó.

“Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, (pero) en los temas comerciales no tienen nada que ver”, acotó Francos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

De esta manera, Francos le bajó el tono a las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien aseguró que Milei está “comprometido con sacar a China de su país”.

“Lo que genera este apoyo de Estados Unidos está fundamentado por el apoyo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos y que considera el valor estratégico que tiene Argentina”, concluyó el jefe de Gabinete.