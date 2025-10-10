Guillermo Francos le bajó el tono a los dichos de Scott Bessent: “No creo que parte del acuerdo con EEUU sea excluir a China”
Guillermo Francos aclaró que no cree que el swap de monedas con Estados Unidos tenga como condición “excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”.
En diálogo con Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete dijo que aún no pudo ver “ningún acuerdo firmado” y que lo que le llega de “comentarios preliminares” es que no existe una exclusión del gigante asiático.
“Hoy Caputo se reúne con el Presidente para conversar los acuerdos, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”, resaltó.
“Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, (pero) en los temas comerciales no tienen nada que ver”, acotó Francos.
De esta manera, Francos le bajó el tono a las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien aseguró que Milei está “comprometido con sacar a China de su país”.
“Lo que genera este apoyo de Estados Unidos está fundamentado por el apoyo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos y que considera el valor estratégico que tiene Argentina”, concluyó el jefe de Gabinete.