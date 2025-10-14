Javier Milei le regaló a Trump una carta escrita por los familiares de los rehenes argentinos liberados por Hamás

El presidente se lo entregó al republicano en pleno almuerzo en la Casa Blanca. Está firmada por la familia Cunio y la familia Horn.

Encuentro de Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Javier Milei le entregó a Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados por Hamás en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

Así lo informó el Gobierno argentino en un comunicado.

“Eso es fantástico, muchas gracias”, le respondió Donald Trump y agregó: “Es un gesto muy lindo. Es hermoso”.

Encuentro de Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

La misiva está firmada por las familias de los hermanos David y Ariel Cunio, y de Eitan Horn, los tres rehenes argentinos liberados en el alto el fuego que impulsó Estados Unidos entre Israel y Hamás.

“Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos Eitan Horn y David y Ariel Cunio hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro. Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza”, dice la carta.

Carta de las familias de los rehenes argentinos liberados por Hamás. Foto: Prensa

“Nadie antes que usted ha logrado esto. Nos dio esperanza cuando no la había e hizo historia de una forma que será recordada por generaciones. Demostró al mundo que la libertad, la claridad moral y la humanidad pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros”, sigue.

“Desde Argentina hasta Israel, las familias celebran este momento. Usted merece el más alto honor por este logro histórico, algo que ningún otro presidente o mandatario ha conseguido. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz”, asegura la carta.

Encuentro de Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

“Señor Presidente, su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. (...) Lo que ha hecho nunca será olvidado. Supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza. Se puso del lado de la vida y de la verdad. Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad”, afirmaron.

“Usted trajo a nuestros seres queridos a casa, pero nuestros corazones no estarán completos hasta que cada uno de los rehenes sea devuelto. Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”, completó