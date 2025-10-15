El cruce de Werthein con el Gordo Dan: “Lo último que me falta es preocuparme por un tuitero”

Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, le respondió al tuitero libertario Gordo Dan.
Romina Muscari
Por Romina Muscari
miércoles, 15 de octubre de 2025, 15:24
El ministro y el militante libertario tuvieron un cruce.
El ministro y el militante libertario tuvieron un cruce.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Gerardo Werthein, aplacó los dichos del tuitero libertario Gordo Dan luego de la reunión entre comitivas entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos.

“Deberían haber sabido lo que viene diciendo Donald Trump del tema”, resaltó el Gordo Dan en uno de sus posts luego de que el presidente estadounidense se retractara vía X con respecto a su error al referirse a las elecciones legislativas de octubre del 2025 argentinas como presidenciales.

El Gordo Dan.
El Gordo Dan, tuitero libertario que apuntó contra el Ministro.

Qué dijo el Gordo Dan

Daniel Parisini, el activista libertario que se dedica a la militancia por redes sociales, se mostró enojado con la Cancillería Argentina por los errores presentados en la reunión con Donald Trump.

“Si tan solo tuviésemos un canciller que escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”, tuiteó el Gordo Dan.

Javier Milei y Donald Trump.
Javier Milei y Donald Trump en su cumbre Foto: NA

Horas más tarde, Daniel Parisini volvió a apuntar contra Gerardo Werthein y festejó la rectificación de Donald Trump sobre las elecciones argentinas de este 2025 que no son presidenciales, sino legislativas.

Qué es La Misa: el programa que el Gordo Dan mandó a ver al Ministro Exterior de la Argentina

La Misa es un programa de streaming que sale al aire de lunes a viernes de 21 a 23 horas por el canal Carajo Stream en Youtube. Y, el Gordo Dan, invitó no sólo una sino dos veces al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina a que lo vea para “mantenerse actualizado”.